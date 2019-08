Tweakers Podcast #71 - Dna-tests, nfc-implantaten en vector-vr

Meer dan een half jaar geleden vertelde Tweakers' lead-developer Jeroen in de podcast dat hij zijn dna ging laten analyseren. Dat heeft hij inmiddels laten doen en in deze aflevering is hij terug om de uitkomsten te bespreken.

Niet alleen leren we daardoor hoeveel procent neanderthaler Jeroen is, maar we hebben het ook over het hele proces, van spuugsample tot het krijgen van de resultaten. De verschillen tussen de luchtigere 'ancestry'-data en de in potentie impactvolle gezondheidsgegevens die ook uit zo'n test komen, de reacties van derden en andere zaken waarmee je rekening moet houden, komen ook aan bod.

Verder hebben we het in deze door biohacking geïnspireerde aflevering over Tijs z'n hand. Of beter: wat erin zit. Een aantal jaar terug liet hij namelijk een nfc-chip implanteren. Hoe dat in zijn werk gaat, wat je daar in de praktijk precies aan hebt en hoe zijn vriendin erop reageerde, hoor je in deze aflevering. Ook hebben we het nog over de radar in de komende Pixel 4, two-factorauthenticatie met een Yubikey-vr-bril uit het jaar kruik en Apples plannen op 5g-gebied.

00:00 Opening

01:08 Een vector-vr-bril uit 1984

05:59 Tijs heeft een Yubikey gekocht

16:05 De Pixel 4 krijgt een ingebouwde radar

24:07 Apple koopt Intels modemdivisie

28:41 De resultaten van Jeroens dna-analyse

47:52 Tijs heeft een nfc-chip in zijn hand

55:58 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.