Fransman steekt het Kanaal over op flyboard

Het is een Fransman gelukt om het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland over te steken op een flyboard. Het was overigens zijn tweede poging, nadat bij de eerste keer het tussentijds tanken niet goed verliep.

Het gaat om Franky Zapata, die bekend is van het vliegen met zijn flyboard op de Champs-Élysées in Parijs. Zijn flyboard heeft een aantal straalmotoren die op kerosine werken; de brandstof zit in een rugzak die Zapata op zijn rug draagt. Het board is ontwikkeld met ondersteuning van de Franse staat, die er zo'n miljoen euro in stak.

Vanochtend om 8:15 uur vertrok Zapata vanuit Frankrijk voor zijn tocht over het Kanaal. Halverwege tankte hij bij op een schip, iets dat bij zijn eerste poging vorige week mislukte en waarbij hij in het water viel. Dit keer ging alles goed en twintig minuten na vertrek landde hij in Engeland.

Het flyboard kan een maximale snelheid behalen van rond de 200 kilometer per uur. De maximale hoogte waarop gevlogen kan worden bedraagt 2 kilometer.