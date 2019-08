Fan maakt Black Ops 2-speelveld Raid na voor Counter-Strike: Global Offensive

Een fan heeft het speelveld Raid uit Call of Duty: Black Ops 2 tot in detail nagemaakt voor Counter-Strike: Global Offensive. Daarvoor heeft hij de officiële Valve Hammer Editor gebruikt, beter bekend als Hammer.

Naar eigen zeggen heeft hij grofweg 120 uur besteed om Raid na te maken in Hammer. De fan meldt dat het een vervelende en moeilijke klus was, maar vond het uiteindelijk toch een leuke ervaring, omdat hij een groot aantal dingen heeft geleerd. Hij heeft dit project op touw gezet, omdat hij deze Call of Duty-map in CS:GO wilde spelen en omdat nog niemand anders deze map heeft gemaakt voor het schietspel van Valve.

Op het oog heeft de maker de 120 uur in ieder geval goed besteed; het nagemaakte speelveld is gemakkelijk te herkennen als de Raid-map en er zijn nogal wat details uit het origineel gebruikt. Elementen als begroeiing en de gebruikte kleuren zijn niet altijd geheel overeenkomstig, maar elk deel van het speelveld is zeer herkenbaar, inclusief de binnenplaats en elementen zoals het zwembad en het bubbelbad.

De map is via de Steam WorkShop te downloaden en te proberen. De fan geeft aan dat het speelveld nog niet helemaal klaar is; er zitten nog bugs in en er moet nog het een en ander worden geoptimaliseerd. Dat blijkt ook uit een aantal reacties van gebruikers die de map al hebben geprobeerd.

Raid wordt wel beschouwd als een van de populairste speelvelden uit de Call of Duty-reeks. De map zat oorspronkelijk in Black Ops 2, maar verscheen ook in Black Ops 3 en zit deels ook in de Blackout-modus van Black Ops 4. Aangezien de Raid-creatie van de fan min of meer een kopie is van een spel van een andere uitgever, is het onwaarschijnlijk dat zijn creatie ooit officieel onderdeel van CS:GO wordt.

Links een screenshot van de in Hammer gemaakte map met daarnaast een screenshot van hetzelfde gedeelte van het oorspronkelijke Raid-speelveld