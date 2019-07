Poging van uitvinder om Kanaal over te steken met hoverboard mislukt

Het is Franky Zapata niet gelukt om het Kanaal over te vliegen met zijn Flyboard Air. De Fransman viel met zijn hoverboard in het water toen hij halverwege probeerde te landen op een platform om bij te tanken. Zapata is de uitvinder van het hoverboard met straalmotoren.

De 35 kilometer lange overtocht op de Flyboard Air zou in zo'n twintig minuten gedaan moeten zijn, maar onder andere The Guardian meldt dat dit mislukte. Het eerste deel van de vlucht verliep volgens plan. Donderdagochtend vertrok Zapata vanuit Frankrijk. Om de oversteek te halen moest hij halverwege bijtanken, maar het landen op het platform dat daarvoor in zee lag, mislukte door beweging veroorzaakt door de golven. De Fransman kwam met zijn hoverboard in zee terecht, maar bleef ongedeerd.

Zapata werkt al een paar jaar aan zijn Flyboard Air. In 2016 vestigde hij een wereldrecord door er ruim twee kilometer mee af te leggen. De huidige versie is voorzien van vijf straalmotoren die ieder zo'n 250pk produceren en de theoretische maximumsnelheid is 200km/u. Tot nu toe heeft Zapata snelheden tot 140km/u gedemonstreerd.

In een interview met Le Parisien zei Zapata voor zijn poging dat hij de kans op een succesvolle oversteek op zo'n dertig procent schatte. De uitvinder demonstreerde het hoverboard eerder deze maand op de Franse nationale feestdag 14 juli tijdens een militaire parade. Het Franse leger heeft interesse om het hoverboard in gebruik te nemen.