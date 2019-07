'Middle-earth: Shadow of Mordor is gebaseerd op Batman-game die niet uitkwam'

Openwereldgame Middle-earth: Shadow of Mordor die in 2014 uitkwam, is deels gebaseerd op een Batman-game waaraan gewerkt werd. Die game werd uiteindelijk echter in de ijskast gezet. Een journalist die met de ontwikkelaars heeft gesproken maakte hierover een video.

Shadow of Mordor is door Monolith Productions gemaakt, een studio die in 2004 door Warner Bros. werd opgekocht en destijds faam maakte met zijn horrorshooters in de F.E.A.R.-serie. Volgens onderzoek van videokanaal DidYouKnowGaming hadden de ontwikkelaars na de overname geen zin meer in het maken van nog een game in die serie en gingen ze aan de slag met een openwereldgame in het Batman-universum.

Voor de Batman-game, die de tijdelijke naam Project Apollo kreeg, paste Monolith zijn LithTech-engine aan. Die engine was gebruikt voor de lineaire F.E.A.R.-shooters en moest omgebouwd worden om een openwereldgame mogelijk te maken. Het plan was om de Batman-game samen te laten vallen met de door Christopher Nolan geregisseerde film The Dark Knight, die in 2008 uitkwam.

Project Apollo liep uiteindelijk echter op niets uit, omdat Monolith Productions geen toestemming kreeg van Nolan om een game te maken. Hoewel Warner Bros. de Batman-rechten bezit, was voor een game die aansluit bij de film ook specifiek toestemming van de regisseur nodig. Er zouden stemmen opgegaan zijn om er een game van te maken die gebaseerd is op de Batman-strips, maar omdat ontwikkelaar Rocksteady al succesvol was met Batman: Arkham Asylum, een game die niet op Batman-films is gebaseerd, werd dat afgeschoten.

Halverwege 2011 zou Project Apollo definitief in de ijskast gezet zijn. Toch gingen de inspanningen van Monolith Productions niet verloren, zeggen ontwikkelaars tegenover de onderzoeksjournalist die de video heeft gemaakt. De ontwikkelaars zeggen dat Shadow of Mordor uiteindelijk veel van de techniek heeft gebruikt. Het systeem van vechten in de game zou gebaseerd zijn op ideeën voor de Batman-game en dat zou ook gelden voor de techniek om de orks er steeds anders uit te laten zien. Volgens sommige ontwikkelaars werd in vroege prototypes van Shadow of Mordor een Batman-model met zwaard gebruikt.

Het volledige verhaal over de overeenkomsten tussen de games wordt uitgelegd in een video van DidYouKnowGaming. Daarin komen ook beelden van Project Apollo langs en wordt de totstandkoming van Shadow of Mordor vanuit het eerdere Project Hydra uitgelegd.