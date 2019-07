Nederlander bouwt Rollercoaster Tycoon 2-achtbaan waarbij ritje 45 jaar duurt

De Nederlander Marcel Vos heeft opnieuw een achtbaan gebouwd in Rollercoaster Tycoon 2 die langer duurt dan welke virtuele achtbaan dan ook. Hij weet niet honderd procent zeker hoe lang de rit duurt, maar gokt op zo'n 45 jaar. Dat zijn mensenjaren en geen in-game jaren.

Vos maakt wel vaker absurd lange achtbanen in de populaire pretparksimulator en vindt regelmatig nieuwe manieren om die nóg langer te maken. Eind vorig jaar verpletterde hij zijn oude record van een achtbaan die er 232 echte dagen over deed om rond te gaan met een ontwerp waarbij een ritje maar liefst twaalf jaar duurt. Dat record heeft hij nu bijna verviervoudigd. De virtuele pretparkbezoeker die nu in '45 Years In Hell' stapt, komt daar pas in 2064 weer uit, als hij dan nog leeft.

Vos bouwde voor de nieuwe, 'dodelijke' achtbaan voort op zijn eerdere model waarbij een rit twaalf jaar duurt. Om dat te realiseren bouwde hij twee achtbanen: een extreem lange Junior Coaster, die bijna iedere vierkante meter van het park beslaat, en een aangrenzende Wilde Muis-achtbaan, die daarmee synchroniseert. Die tweede, kleinere achtbaan is de echte horrorattractie. Die bestaat uit een aantal block brakes waarbij karretjes alleen naar de volgende sectie kunnen als de enorme achtbaan ernaast een volledig rondje heeft voltooid. Doordat die grote achtbaan zo traag mogelijk gaat, duurt een volledig rondje van de Wilde Muis erg lang.

De truc die Vos nu gebruikt, is dat de grote achtbaan in het midden een heuveltje opgaat, afremt, en vervolgens terugrijdt naar waar hij vandaan kwam. Dat terugrijden duurt langer, omdat die snelheid lager is dan vooruitrijden. Het karretje gaat vervolgens acht keer op en neer naar dat midden, en dát moet vervolgens dertig keer gebeuren voor de kleine Wild Muis-achtbaan helemaal rond is. Vos gebruikte een methode die eerst niet mogelijk was, maar die in de nieuwe versie van OpenRCT2 is opgelost.

De totale duur van de rit is niet te testen, want zelfs met het maximaal doorspoelen duurt het nog jaren voordat de attractie volledig is afgelegd. Daarom berekent Vos een ritje op basis van hoe lang een jaar duurt in in-game jaren en rekent dat om naar echte jaren. Hij komt daarbij uit op 45 jaar en 72 dagen. "Ik heb inmiddels geleerd om niets onmogelijk te noemen in dit spel", zegt Vos in de video. "Ik kan niet wachten tot iemand het record opnieuw breekt, hopelijk door een achtbaan van honderd jaar te maken."