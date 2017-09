Atari brengt Rollercoaster Tycoon Classic naar Mac en Windows

Atari en Chris Sawyer kondigen aan dat Rollercoaster Tycoon Classic via Steam beschikbaar komt voor pc- en Mac-systemen. Eerder verscheen de remaster van de twee klassieke Rollercoaster Tycoon-games voor Android en iOS.

Rollercoaster Tycoon Classic is per direct beschikbaar via Steam, voor 20 euro. Het spel is een combinatie van de twee originele games, Roller Coaster Tycoon 1 en 2 uit respectievelijk 1999 en 2000, aangevuld met de klassieke uitbreidingspakketten Wacky Worlds en Time Twister. Er zijn in totaal 95 scenario's aanwezig en via de Scenario Editor Toolkit kunnen spelers dit aantal uitbreiden. Bij de mobiele versie van Rollercoaster Tycoon Classic moesten de extra's los aangeschaft worden.

Het spel heeft een grafische opfrisbeurt gekregen door de originele ontwikkelaar van de eerste twee versies, Chris Sawyer. Hij ontwikkelde de games vrijwel volledig alleen, in x86-assembly, met alleen hulp voor de animaties en de muziek. In 2005 klaagde Sawyer Atari aan wegens een geschil over de uitbetaling van royalties. De partijen schikten in 2008, wat de weg opende naar een rerelease van de Rollercoaster Tycoon-games.

Atari bracht na de eerste twee games meerdere andere games in de Rollercoaster Tycoon-serie uit, waaronder mobiele nieuwe games. Alleen bij Rollercoaster Tycoon 3 was Sawyer betrokken, als adviseur. Voor de Classic-versie werkte de ontwikkelaar samen met de kleine ontwikkelstudion Origin8.