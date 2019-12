Nederlandse Rollercoaster-speler bouwt achtbaan die 135 jaar duurt

De Nederlandse Rollercoaster Tycoon-hacker Marcel Vos heeft een nieuwe manier gevonden om zijn langste achtbaan ooit nóg langer te maken. De vorige achtbaan van Vos deed er 45 echte jaren over, maar zijn nieuwe creatie rekt dat op naar 135 jaar. Vermoedelijk dan.

Marcel Vos maakt regelmatig achtbanen in Rollercoaster Tycoon 2 die extreem lang duren. Hij probeert verschillende game mechanics in het spel uit om de karretjes jaren en jaren op de rails te houden. In zijn nieuwste creatie duurt één ritje in een achtbaan 323.599.680 Rollercoaster-dagen. Een rekensom op de achterkant van een bierviltje stelt dat dat in realtime 135 jaar, 197 dagen en 12 uur is. "Met misschien een paar uur verschil door rekenfoutjes", zegt Vos in zijn video. Hij heeft vanzelfsprekend niet kunnen testen of de rit écht zo lang duurt - 135 jaar geleden waren Coca-Cola en het vliegtuig nog niet uitgevonden, duidt hij er bij.

Vos bouwde zijn nieuwe rit op ongeveer dezelfde manier als de vorige achtbaan. Daarbij synchroniseert een Wilde Muis-achtbaan met block brakes met een aangrenzende extreem lange Junior Coaster die het hele speelveld beslaat. De Junior Coaster vertrekt in slakkengang uit het station en doet er al jaren over om een complete ronde te maken, en moet dat vervolgens acht keer doen. Iedere keer dat de Junior Coaster die acht rondes afmaakt verplaatst een karretje van de Wilde Muis-achtbaan één block brake. Dat proces moet vervolgens dertig keer gebeuren voor de Wilde Muis-achtbaan helemaal rond is.

De nieuwe achtbaan voegt daar een extra element aan toe dat Vos nog niet eerder tegen was gekomen. Hij voegt een derde en een vierde achtbaan toe aan de dodemansrit. Ook die synchroniseren met elkaar en met de Wilde Muis-achtbaan, en ook die hebben block brakes. Maar door een nieuwe game mechanic die Vos onlangs ontdekte kwam hij erachter dat die minder snel verplaatsen naar de volgende block brake en dat die er dus nog langer over doen. Uiteindelijk zal het voor de virtuele bezoekers niet veel uit maken. Als je de achtbaan na 45 jaar al beu was, dan zijn ze dat na 135 ook wel.