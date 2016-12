Door Julian Huijbregts, donderdag 22 december 2016 09:59, 176 reacties • Feedback

Submitter: MRDude22

Atari heeft RollerCoaster Tycoon Classic uitgebracht voor Android en iOS. De game is volgens de makers een combinatie van de eerste twee RCT-games en geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. De iOS-versie kost zes euro, de Android-variant is te koop voor zeven euro.

In de app zijn 95 scenario's beschikbaar uit de eerste twee RollerCoaster Tycoon-games, die in 1999 en 2002 verschenen op de pc. Net als in die games moeten spelers in de app een pretpark beheren en kunnen ze zelf achtbanen in elkaar zetten. De gameplay, graphics en geluidseffecten zijn overgenomen uit de originele games.

De klassieke versie van RollerCoaster Tycoon bevat in tegenstelling tot eerdere RCT-games voor mobiele apparaten geen microtransacties. Wel zijn er in-app aankopen beschikbaar; daarmee biedt Atari de Wacky Worlds- en Time Twister-uitbreidingen voor het spel aan, die ook voor de originele pc-versie van RCT2 verschenen.

Daarnaast is er een Toolkit te koop waarmee gamers zelf scenario's voor de game kunnen maken. Deze uitbreiding biedt ook een import- en exportfunctie waarmee gebruikers parken, attracties en scenario's kunnen delen. Volgens Atari maakt de toolkit het bovendien mogelijk om de meeste opgeslagen parken en scenario's uit de originele pc-versie van RollerCoaster Tycoon 2 te importeren.

In de afgelopen jaren maakte Atari verschillende mobiele versies van het spel, zoals RollerCoaster Tycoon 3 en 4. Deel 3 is gebaseerd op het vergelijkbare deel voor de pc, dat minder populair was dan de eerste twee games. RCT4 Mobile is een free-to-play-game met microtransacties.

Android-gebruikers kunnen RollerCoaster Tycoon Classic aanschaffen voor 6,99 euro. In de iTunes App Store kost de game 5,99 euro. De in-app aankopen voor de uitbreidingen variëren in prijs van 2,19 tot 6,49 euro.