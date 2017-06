Door Sander van Voorst, vrijdag 16 juni 2017 18:24, 17 reacties • Feedback

Atari-ceo Fred Chesnais heeft in een interview bevestigd dat het bedrijf bezig is met de ontwikkeling van een console. Eerder dook er al een teaser op van een zogenaamde Ataribox, zonder verdere details te tonen.

In het interview met VentureBeat wil Chesnais ook geen nadere details noemen. Hij bevestigt alleen dat Atari 'weer terug is in de hardwarebusiness'. Vervolgens laat hij alleen vallen dat de console 'is gebaseerd op pc-technologie', zonder daar verder op in te gaan. Ook het ontwerp staat nog niet volledig vast en zal op een later tijdstip onthuld worden, aldus de topman.

Ongeveer een week geleden dook er een korte aankondigingsvideo op van een zogenaamde Ataribox. Omdat dit in eerste instantie niet onder de naam van Atari gebeurde, was het onduidelijk of het om een daadwerkelijk product van het bedrijf gaat. De video toont een niet nader gedefinieerd hardwareproduct met een ogenschijnlijk houten afwerking.

Daarnaast is er een website in het leven geroepen, die ook geen verdere informatie biedt. Nintendo kondigde ongeveer een jaar geleden een miniconsole met de naam NES Classic aan, waarop klassieke games te spelen zijn. Of Atari met zijn console eenzelfde concept voor ogen heeft, moet nog blijken. In 2013 dreigde faillissement voor het bedrijf, maar volgens Chesnais wordt er inmiddels weer winst gemaakt. Eind december kwam het bedrijf met een mobiele versie van RollerCoaster Tycoon.