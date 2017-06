Door Sander van Voorst, vrijdag 16 juni 2017 16:31, 11 reacties • Feedback

De Deense ontwikkelstudio Io-interactive heeft bekendgemaakt door te gaan als onafhankelijke studio. In mei maakte de toenmalige eigenaar Square Enix bekend een koper te zoeken voor het bedrijf. Io-Interactive blijft eigenaar van de rechten voor de Hitman-games.

Ceo Hakan Abrak legt in een verklaring uit dat het bedrijf onafhankelijk is geworden door een zogenaamde managementbuy-out. Daarbij koopt het zittende management een bedrijf. Hij schrijft: "Vanaf vandaag hebben wij volledige controle over de richting van onze studio en van de Hitman-serie." Verder heeft hij het over mogelijkheden voor samenwerking met andere partners. Abrak maakt nog geen verdere stappen bekend en zegt dat nadere details in de komende weken volgen.

De Japanse uitgever Square Enix maakte in mei bekend op zoek te zijn naar een koper voor Io-Interactive, waarvan hij de volledige eigenaar was. De motivering voor de beslissing was dat het Japanse bedrijf een verlies van 39,4 miljoen euro had geleden in het afgelopen boekjaar. Dat zou de onderneming ertoe hebben gedwongen zich te richten op haar belangrijkste series en studio's. Bij de bekendmaking stelde directeur Yosuke Matsuda dat de Deense studio wellicht gesloten zou worden als er geen koper opdook.

Io-Interactive is vooral bekend van de Hitman-games, maar maakte ook Mini Ninjas en twee Kane & Lynch-games. Op de laatste game van de studio, het episodische Hitman uit 2016, kwam de nodige kritiek, juist doordat de studio besloot de game in episodes op de markt te brengen.