Io-Interactive maakt eerste episode van Hitman gratis

De Deense ontwikkelaar Io-Interactive heeft het eerste deel van zijn episodische game Hitman gratis gemaakt. Het is de eerste actie van het bedrijf, dat sinds vorige week weer zelfstandig opereert nadat het zich uitkocht bij uitgever Square Enix.

Voor het eerste deel van de episodische game moest bij de release 12,99 euro betaald worden. Vanaf nu is deze eerste episode gratis. Dat geldt zowel voor de versie op Steam als voor de versies voor de PlayStation 4 en Xbox One, die in de downloadwinkels van Sony en Microsoft zijn te vinden.

De eerste episode bevat twee verhaalmissies, twee Escalations Contracts en meer dan veertig uitdagingen. Ook zijn er 17 achievements of trophies te verdienen. Wie verder wil spelen kan de resterende episodes per stuk aanschaffen, of een complete bundel kopen. Op het moment van schrijven is die bundel met een korting te koop.

In een aankondiging op Steam zegt Hakan Abrak, de ceo van Io-Interactive, dat hij hoopt dat meer gamers de Hitman-games zullen waarderen, door in aanraking te komen met het gratis gedeelte. Io-Interactive kocht zichzelf vorige week uit bij Square Enix, dat al langer afstand wilde doen van de studio. De Deense ontwikkelaar behield daarbij de Hitman-rechten en kan dus zelf een opvolger maken.