Rise of the Necromancer-dlc voor Diablo III komt op 27 juni uit

Blizzard heeft bekendgemaakt dat het Rise of the Necromancer Pack voor Diablo III op dinsdag 27 juni uitkomt. De uitbreiding die Necromancer-klasse toevoegt kost 14,99 euro en zal beschikbaar zijn voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

De uitbreiding zorgt ervoor dat Diablo III-spelers zowel in de Campaign- als Adventure-modus voor de Necromancer-klasse kunnen kiezen. Ook voegt de dlc verschillende items toe, waaronder een in-game huisdier en cosmetische vleugels. Ook krijgen spelers twee extra slots voor personages en ook twee extra slots voor items, maar dat laatste geldt alleen voor de pc-versie.

Samen met de uitbreiding brengt Blizzard patch 2.6.0 uit voor Diablo III. Die nieuwste update is nodig om de dlc te kunnen spelen. Deze update brengt ook Challenge Rifts en een aantal nieuwe zones naar het spel. Diablo III-spelers die de Reaper of Souls-uitbreiding al bezitten, krijgen deze gratis.

De Necromancer-uitbreiding zal op de pc te koop zijn via een nieuwe in-gamewinkel, of via de Blizzard Shop. Spelers van de consoleversies moeten de dlc kopen in de downloadwinkels van Microsoft of Sony. Consolegamers die voor het eerst Diablo III spelen, kunnen de nieuwe Diablo III: Eternal Collection aanschaffen voor 39,99 euro. Dit pakket bevat alles uit de Ultimate Evil Edition en bevat de nieuwe dlc.