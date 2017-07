Atari wil nieuwe console middels crowdfunding uitbrengen

Atari wil via crowdfunding geld inzamelen voor zijn nieuwe console. Wanneer er een campagne start en hoeveel het bedrijf nodig denkt te hebben is nog niet bekend. De Ataribox moet in staat zijn om zowel klassieke als nieuwere games af te kunnen spelen.

Eurogamer ontdekte dat in een bericht aan investeerders staat dat de Ataribox via crowdfunding zal worden bekostigd. Het bericht is al eind vorige maand gestuurd, maar kwam eerder niet in de media. Atari zelf heeft nog niets over een campagne los gelaten; het merk bracht maandag informatie over het ontwerp van de console naar buiten in een persbericht.

Verdere informatie over de Ataribox is schaars. Het lijkt te gaan om een alternatief voor Nintendo's mini-uitvoeringen van de NES en SNES, kleine consoles die oude games kunnen afspelen via emulatie. Atari zegt echter ook nieuwe games aan te willen bieden, maar om wat soort games dat gaat is niet duidelijk.