Render toont Moto G5S Plus met dubbele camera

Er is een nieuwe render online verschenen van de Motorola Moto G5S Plus, waarop onder meer de achterkant van het toestel is te zien met een dubbele camera. Volgens speculaties krijgt het toestel een Snapdragon 626 als soc. Mogelijk wordt het toestel eind juli aangekondigd.

Op de render, die mogelijk een officiële afbeelding is voor promotiedoeleinden, is naast de dubbele camera te zien dat het toestel een metalen behuizing heeft en dat de antennelijnen aan de boven- en onderkant van de behuizing zitten. De dubbele camera zou bestaan uit twee sensoren met een resolutie van 13 megapixel, waarbij een sensor een diafragma van f/1.7 krijgt, en de andere een diafragma van f/2.0. De frontcamera zou een exemplaar zijn met een resolutie van 8 megapixel en een diafragma van f/2.0.

De Moto G5S Plus krijgt mogelijk een Snapdragon 626-soc, 4GB ram, 64GB opslaggeheugen en een accu met een capaciteit van 3072mAh. Het toestel draait op Android 7.1 en krijgt waarschijnlijk een 5,5"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Volgens eerdere geruchten krijgt de Moto G5S Plus geen Snapdragon 626 maar een Snapdragon 625-soc, zoals de G5 Plus al heeft. Op 25 juli houdt Motorola een evenement waarop mogelijk zowel de Moto G5S Plus als de G5S worden aangekondigd.

In mei doken er ook al renders op van de Motorola Moto G5S. Op die afbeeldingen lijkt het toestel een behuizing te hebben die volledig is opgetrokken uit metaal. Op de renders is zichtbaar dat de antennelijnen zijn aangebracht aan de boven- en onderkant van de behuizing. Op de achterkant is een enkele camera te zien. Het lijkt te gaan om een duurdere uitvoering van de huidige Moto G5. De Moto G5S krijgt waarschijnlijk een 5,2"-scherm met full-hd-resolutie van 1920x1080 pixels.