HyperX brengt twee mechanische toetsenborden uit op 21 augustus

Kingstons HyperX-divisie heeft twee nieuwe mechanische toetsenborden aangekondigd. Het gaat om de HyperX Alloy FPS Pro en de HyperX Alloy Elite. Beide toetsenborden hebben een behuizing gemaakt van staal en de Alloy Elite gebruikt Cherry MX Red-, Blue- of Brown-switches.

De Alloy FPS Pro lijkt sterk op de begin 2017 uitgebrachte Alloy FPS, met als belangrijkste verschil dat de Alloy FPS Pro een tenkeyless-toetsenbord is dus geen numeriek deel heeft. Daardoor is deze onder andere bij e-sportstoernooien eenvoudiger in te zetten. Beide toetsenborden hebben een compact ontwerp met een vrijwel afwezige rand onder de spatiebalk en aan de bovenkant. De kabel is bij beide toetsenborden te verwijderen. Waar de Alloy FPS de beschikking heeft over Cherry MX Red-, Blue- of Brown-switches, heeft de nieuwe Alloy FPS Pro alleen Cherry MX Red-switches. De rode backlight kan qua felheid worden aangepast via vijf standen en er kunnen lichteffecten worden toegepast. Het bord weegt 900 gram.

De Alloy Elite is een groter toetsenbord met een numeriek gedeelte en knoppen aan de bovenzijde voor het aanpassen van het volume, de lichteffecten en voor verschillende mediafuncties. Het toetsenbord komt met een afneembare polssteun en er is een lichtbalk aan de bovenkant. Ook de Alloy Elite heeft enkel rood backlight en er zijn vier standen voor de felheid. De kabel is te verwijderen. Er worden acht gekleurde keycaps van titanium meegeleverd, waarmee onder andere veelgebruikte toetsen als w,a,s en d kunnen worden geaccentueerd. De keycaps voor de toetsen w,a,s en d hebben ook een bepaalde specifieke textuur. Het toetsenbord weegt 1500 gram.

Beide mechanische toetsenborden zijn volgens de fabrikant vanaf 21 augustus beschikbaar. De Alloy FPS Pro gaat 80 dollar kosten; de Alloy Elite krijgt een prijskaartje van 110 dollar.