woensdag 4 januari 2017

Kingston heeft een usb-drive met een maximale capaciteit van 2TB gepresenteerd. De DataTraveler Ultimate Generation Terabyte, oftewel GT, is beschikbaar in twee varianten met capaciteiten van 1 en 2TB. De drive biedt ondersteuning aan usb 3.1 gen 1.

Daarmee moet deze hoge lees- en schrijfsnelheden bieden, al geeft Kingston hierover geen informatie. Deze variant van de DataTraveler heeft een behuizing die is gemaakt van een zinklegering en meet 72x26.94x21mm. Kingston voorziet de Ultimate GT van een garantietermijn van vijf jaar.

De huidige versie is de opvolger van de in 2013 geïntroduceerde HyperX Predator-versie van de DataTraveler, die destijds over een capaciteit van 1TB beschikte. Kingston heeft geen prijs van de huidige variant bekendgemaakt. De HyperX Predator kostte bij introductie ongeveer 1100 euro.