Autofabrikant Faraday Future heeft op de CES-beurs een elektrische auto met de naam FF91 gepresenteerd. De auto beschikt over een motor met 1050pk en een accu met een capaciteit van 130kWh, waarmee een bereik van ongeveer 700 kilometer haalbaar moet zijn.

Zo moet de FF91 in 2,39 seconden van nul naar honderd kilometer per uur kunnen versnellen. Er is een mogelijkheid voor vierwielaandrijving en de auto stuurt met zijn achterwielen. Het voertuig beschikt over verschillende sensoren, waaronder lidar, tien hd-camera's, dertien radars en twaalf ultrasone sensoren. Daarmee wil Faraday Future het rijden veiliger maken en kan de auto zo nodig fouten van de bestuurder herstellen. De productie van de FF91 moet in 2018 van start gaan.

Daarnaast is het mogelijk om de auto zonder sleutel te gebruiken en kan de bestuurder herkend worden door middel van gezichtsherkenning. Dat geldt ook voor de passagiers in de auto, waarbij het interieur zich automatisch aanpast aan de opgeslagen voorkeuren van herkende passagiers. De FF91 moet bovendien in staat zijn zichzelf in te parkeren, al ging dit tijdens de presentatie in Las Vegas niet helemaal volgens de planning, aldus The Verge.

De site schrijft verder dat Faraday Future geplaagd wordt door verschillende tegenslagen, waaronder tekort aan geld. Nadat nieuws daarover naar buiten was gekomen, kozen twee topmannen ervoor om het bedrijf te verlaten. Ook de topman van LeEco, dat investeert in Faraday Future, gaf zijn functie als ceo van het autobedrijf op. In april van vorig jaar begon het bedrijf aan de bouw van een fabriek in Nevada, die echter in november stilgelegd werd door problemen rond LeEco.

Desalniettemin stelt de huidige vicepresident voor engineering, Nick Sampson, dat het bedrijf doorgaat ondanks alle kritiek. Een ex-topman is daarover sceptisch en zegt tegen The Verge dat het allemaal 'een rookgordijn' is. De eerste versies van de FF91 moeten in 2018 geleverd worden en er zijn driehonderd exemplaren beschikbaar in een zogenaamde 'Alliance Edition'. Een reservering is voor vijfduizend dollar mogelijk, maar het is nog niet duidelijk wat de uiteindelijke prijs van de auto zal zijn.