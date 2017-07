Faraday Future schroeft productieplannen elektrische auto flink terug

Automaker Faraday Future heeft bekendgemaakt dat de bouw van een fabriek in de Amerikaanse staat Nevada niet doorgaat. Daarmee was een investering van 1 miljard dollar gemoeid. In plaats daarvan zoekt het bedrijf naar opties voor een kleinere fabriek.

Het bedrijf zegt tegen de krant The Nevada Independent dat de plannen rond de fabriek in de staat zijn stopgezet. Met een andere fabriek moet de productie sneller op gang komen. De krant meldt dat het nieuws volgt op de bekendmaking dat een rechter in Shanghai 183 miljoen dollar aan tegoeden van LeEco-ceo en LeTV-oprichter Jia Yueting heeft bevroren. LeEco is een grote investeerder in Faraday Future.

Een topman van het bedrijf zegt tegen Business Insider dat Faraday Future in een 'benarde situatie' zit en dat de ruime financiering uit het verleden inmiddels is verdwenen. Een voormalige medewerker van de automaker claimt tegenover The Verge dat het gevaar bestaat dat het bedrijf zijn personeel niet meer kan betalen, wat tot het vertrek van een groot aantal medewerkers zou kunnen leiden. Volgens de bron zijn 'veel getalenteerde mensen op het moment niets aan het doen'.

Faraday Future presenteerde zijn elektrische auto, de FF91 met 1050pk, tijdens de CES-elektronicabeurs van dit jaar. Toen al bleek dat het bedrijf te maken had met verschillende tegenslagen, zoals geldgebrek en vertrekkende werknemers. De bouw van de fabriek in Nevada begon in 2016, maar werd tussentijds stilgelegd.