Door Olaf van Miltenburg, woensdag 4 januari 2017 01:00, 12 reacties • Feedback

Linksys heeft de router WRT32X voor gamers aangekondigd. De in het zwart uitgevoerde router is volgens de fabrikant ge´nspireerd op de bekende WRT54G en bevat technologie van Killer Networking die de latency zou reduceren.

De WRT32X is de eerste op gamers gerichte router van Linksys. De fabrikant is in zee gegaan met Killer Networking, die voor de firmware van het apparaat heeft gezorgd. Deze zorgt voor automatische herkenning van pc's in een netwerk die over de Killer Network Manager beschikken. De combinatie zou voor betere pingtijden zorgen, is de claim.