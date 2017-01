Door Olaf van Miltenburg, woensdag 4 januari 2017 00:51, 9 reacties • Feedback

Qualcomm heeft tijdens de CES meer details over de Snapdragon 835 vrijgegeven, de soc die in de high-end smartphones van 2017 gaat komen. De soc is kleiner en zuiniger dan de voorganger, de Snapdragon 820.

De verkleining van de omvang van 35 procent is toe te schrijven aan de overstap van een 14nm-productieprocedé naar de 10nm-productie van Samsung. De soc bevat drie miljard transistors. Door de verkleining hebben fabrikanten volgens Qualcomm ruimte om bijvoorbeeld grotere accu's in te bouwen. De Snapdragon 835 zou 25 procent minder verbruiken dan de 820, waardoor langere accutijden in het verschiet liggen.

De efficiëntieverbetering zou verder te danken zijn aan de Symphony System Manager. Deze techniek zorgt voor de verdeling van de werklasten tussen de Qualcomm Kryo 280-cpu, Qualcomm Adreno 540-gpu en Qualcomm Hexagon 682-dsp en is geoptimaliseerd voor laag verbruik. Qualcomm heeft weer gekozen voor een big.little-opstelling van een cluster van vier krachtige en cluster van vier zuinige cores.

Het cluster van de vier krachtige Kryo 280-cores draait op maximaal 2,4GHz, bevat 2MB L2-cache en presteert 20 procent beter bij toepassingen als vr en webbrowsen. Het zuinige cluster draait op maximaal 1,9GHz en bevat 1MB L2-cache. De soc zou 80 procent van de tijd op het zuinige cluster draaien door de agressieve verdeling van de Symphony System Manager.

Opvallend is dat de Kryo 280-cores niet vanaf de grond af aan ontworpen zijn door Qualcomm zelf. Het gaat om semi-custom-cores van ARM, waar de vorige Kryo-generatie wel volledig uit de koker van Qualcomm kwam. Dit keer heeft het bedrijf een onbekend ARM-ontwerp genomen en die naar eigen inzicht gewijzigd. ARM biedt deze mogelijkheid bij zijn 'Built on ARM Cortex Technology'-platform.

De soc bevat de Snapdragon X16 Gigabit LTE-modem, ondersteuning voor 802.11ad voor snelle dataoverdracht op korte afstand en er is 2x2 802.11ac-netwerkondersteuning met mu-mimo. Daarnaast is de Snapdragon 835 de eerste soc met de additionele WCN 3990-chip die voor bluetooth 5.0-ondersteuning zorgt.

De Snapdragon 835 ondersteunt Quick Charge 4.0, dat 20 procent sneller laadt dan Quick Charge 3.0 en tenslotte is er een nieuwe techniek met de naamd Q-Sync. Net als bij Nvidia G-Sync en Freesync worden hierbij de verversingssnelheid van het beeld en de fps-rendering van de gpu op elkaar afgestemd, wat stotteren en haperingen van het beeld moet voorkomen.