Huawei heeft op de CES 2017 aangekondigd dat de Honor 6X-smartphone met dubbele camera op 4 januari een Nederlandse release krijgt. Nederland hoort bij de elf landen waar de smartphone na China verkrijgbaar is.

Huawei kondigde de Honor 6X in oktober voor de Chinese markt aan, maar op de CES volgde de internationale introductie. Die omvat dertien landen: Nederland, de VS, het VK, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Tsjechië, Rusland, India, Maleisië, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. In deze landen is de Honor 6X vanaf 4 januari. Meer landen volgen op een later moment.

De Huawei 6X heeft twee camera's: een met twaalfmegapixelresolutie en de secundaire beschikt over een tweemegapixelsensor. Het toestel heeft verder een Hisilicon Kirin 655-soc met acht Cortex-A53-cores, waarvan er vier op 2,1GHz draaien en vier op 1,7GHz. De gpu is een Mali T830-MP2. De behuizing is van aluminium en er is een 5,5"-1080p-scherm en een vingerafdrukscanner. Op de telefoon draait Android 6.0 met versie 4.1 van de Huawei EMUI-skin. In het eerste kwartaal komt de update naar Android 7.0.

Huawei maakt de smartphone internationaal in het grijs, goud en zilver beschikbaar. Ook lijkt alleen de versie met 3GB ram en 32GB opslag buiten China uit te komen. De prijs bedraagt 249 euro. De 6X is de opvolger van de 5X, die in Nederland 225 euro kost. Die Honor 5X werd in 2016 11 miljoen keer verkocht volgens Huawei.