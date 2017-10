Huawei geeft goedkope smartphones elke drie maanden beveiligingsupdates

Huawei geeft goedkope smartphones voortaan elke drie maanden beveiligingsupdates. Duurdere modellen krijgen de updates elke twee maanden, terwijl de high-end toestellen patches elke maand tegemoet kunnen zien.

Als Huawei zich aan de belofte houdt, is het daarmee in lijn met wat Samsung doet. De Zuid-Koreaanse fabrikant geeft zijn goedkopere smartphones eveneens ongeveer elke drie maanden een beveiligingsupdate. Behalve de aankondiging van de intentie om beveiligingsupdates te pushen naar alle smartphones, maakte Huawei ook bekend welke telefoons een upgrade krijgen naar Android 8.0.

Daarbij is de Mate 9 het eerste aan de beurt, schrijft GSMArena. Dat toestel kan, samen met de Pro-versie, een upgrade naar Android 8 binnen een maand tegemoet zien. De upgrade voor de P10 en P10 Plus volgt vervolgens 'in de nabije toekomst'. Huawei heeft niets gezegd over andere toestellen. De toestellen die een update krijgen, hebben allemaal een Kirin 960-soc van Huawei zelf.

Als Huawei het hierbij houdt, vallen telefoons als de P10 Lite en P8 Lite (2017) buiten de boot, beide telefoons die dit jaar op de markt verschenen. Ook heeft de Chinese fabrikant nog niets bekendgemaakt over de P9-serie en Nova van vorig jaar.