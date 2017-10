Team17 en Petroglyph kondigen rts-game Forged Battalion aan

Ontwikkelaar Petroglyph Games en Team 17 hebben aangekondigd samen te werken aan het realtime-strategiespel Forged Battalion. Het spel lijkt op Command & Conquer, maar een belangrijke vernieuwing is de mogelijkheid voor spelers om zelf een eigen factie te maken.

Spelers kunnen het chassis van alle voertuigen en vliegtuigen aanpassen met een scala aan verschillende wapens en een bepaald type bepantsering dat zichzelf herstelt. Ook infanterie-eenheden kunnen op basis van de eigen voorkeur worden aangepast en uitgerust.

In Forged Battalion maakt de speler onderdeel uit van een verzetsgroep. In een post-apocalyptische setting aan het einde van de 21e eeuw, waarbij klimaatverandering zijn sporen heeft nagelaten in de vorm van vele verwoestingen, moet deze verzetsgroep het opnamen tegen een sinistere militaire kracht, genaamd The Collectieve. Deze agressieve groepering heeft zich verspreid over de hele wereld.

De games ziet er grafisch ietwat cartoonesk uit, met veel felle kleuren. Door gevechten te winnen, krijgt de speler toegang tot geavanceerdere technologie in de tech tree. Daarbij kan gekozen worden voor verschillende paden in de tech tree, zodat spelers een eigen stijl kunnen ontwikkelen.

Forged Battalion komt ergens begin 2018 beschikbaar via Steam Early Access. Er zullen dan minstens vijf campagnemissies, vijf multiplayermaps en enkele multiplayermodi beschikbaar zijn. Dedicated servers worden ondersteund. Waarschijnlijk zal het spel zo'n zes maanden in die testfase zitten.

Petroglyph is opgericht door enkele leden van het team dat het originele Command & Conquer maakte. De studio is ook verantwoordelijk voor titels zoals Star Wars: Empire at War en Grey Goo.