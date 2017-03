Door Bauke Schievink, zaterdag 4 maart 2017 11:45, 9 reacties • Feedback

Submitter: sjoerdamsterdam

Huawei heeft te kennen gegeven de softwareupdate met Android Nougat voor de P9 binnenkort uit te brengen. De fabrikant belooft beschikbaarheid voor het einde van de maand, en dat geldt dan waarschijnlijk ook voor de P9 Plus.

De Indiase tak van Huawei maakte het nieuws bekend via zijn Twitter-account. Nog in het eerste kwartaal moet Android Nougat wereldwijd uitkomen voor de P9-smartphone, wat neerkomt op een release voor het einde van deze maand. De softwareupdate brengt Emui 5.0, de door Huawei ontwikkelde interface bovenop Android, naar het toestel, en deze is gebaseerd op Android-versie 7.0, ofwel Nougat.

De softwareupdate was al langer beschikbaar als een bèta voor zowel de P9 als de P9 Plus, maar Huawei had nog geen specifieke datum bekendgemaakt voor de wereldwijde beschikbaarheid van Android Nougat op de P9-serie. Chinese gebruikers van de P9-smartphones hadden al wel de beschikking over de nieuwe software. Huawei beloofde in december al met de update te komen, en sprak toen over een release begin dit jaar.