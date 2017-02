Door Arnoud Wokke, zondag 26 februari 2017 14:37, 13 reacties • Feedback

Huawei heeft op een eigen evenement voorafgaand aan Mobile World Congress in Barcelona de P10 en P10 Plus aangekondigd. De smartphones delen veel kenmerken met de Mate 9 die de fabrikant vorig najaar uitbracht, maar zijn veel kleiner.

De P10 is de kleinste van de twee, met een 5,1"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels. De Plus-variant heeft een 5,5"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels. Ook daarbij gaat het om een lcd, in tegenstelling tot het oledscherm van de P9 Plus van vorig jaar.

De Kirin 960-soc in beide telefoons heeft vier Cortex A73-kernen voor het zware werk met een maximale kloksnelheid van 2,4GHz en vier A53-processorkernen voor lichte taken op maximaal 1,8GHz. De gpu is een ARM Mali G71MP8 op 900MHz.

Huawei P10

Net als de Mate 9 en P9 hebben de P10 en P10 Plus dubbele camera's aan de achterkant, voorzien van een Leica-merk. De ene is een Bayer-sensor voor kleurenfoto's met een maximale resolutie van twaalf megapixels, terwijl er ook een zwart-witsensor bij zit, met een maximale resolutie van twintig megapixels. Aan de voorkant zit een achtmegapixelcamera met een f/1.9-lens, die ook van de Leica-naam is voorzien. De toestellen kunnen in 4k-resolutie filmen en gebruiken daarbij h265-compressie, wat voor kleinere bestanden moet zorgen.

De P10 en P10 Plus hebben verder een infrarood-poort aan de bovenzijde, 3,5mm-aansluiting voor headsets en beschikken over relatief grote accu's. Bij de P10 gaat het om een 3200mAh-accu, terwijl die van de P10 Plus een capaciteit heeft van rond 3750mAh.

Beide smartphones draaien op Android Nougat met daarop de Emui 5.1-interface van Huawei. In het voorjaar komen beide toestellen uit: de P10 op 24 maart en de P10 Plus op 10 april. Huawei vraagt in de Benelux voor de P10 599 euro, terwijl de P10 Plus 749 euro moet kosten.

Huawei P10 Plus