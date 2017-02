Door Olaf van Miltenburg, zondag 26 februari 2017 16:19, 2 reacties • Feedback

HP heeft een 2-in-1-apparaat voor de zakelijke markt aan zijn assortiment toegevoegd. De passief gekoelde HP Pro X2 612 G2 bestaat uit een tablet met standaard, die optioneel met een stylus en toetsenbord geleverd wordt. De tablet is eenvoudig te openen voor onderhoud.

De HP Pro X2 612 G2 is de opvolger van de Pro X 2 612 G1 uit 2014 en bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van dat model. Zo heeft het tabletdeel nu een uitklapbare standaard zodat deze rechtop te zetten is. Daarnaast voldoet het model aan de MIL-STD 810G-testspecificaties wat enige indicatie geeft dat het systeem bestand is tegen stoten, water en stof. De achterkant is verwijderbaar, wat onderhoud en beheer makkelijk moet maken.

De 12"-Pro X2 612 G2 heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en touchscreen met verstevigd Gorilla Glass 4. HP biedt verschillende opties wat betreft de processor, van de Pentium 4410Y tot en met de Core i7-7Y75. De koeling is passief. Verder is er tot aan 8GB lpddr3 te integreren en kan de 2-in-1 met m2 sata- of pci-e-ssd's met maximale opslagcapaciteit van 512GB uitgerust worden.

Standaard bevat de pc usb 3.1-c, usb 3.0, een microsd-lezer, een simkaarthouder en een smartcardlezer. Het toetsenbord met backlight en de HP Active-pen zijn optioneel. Het gewicht is 0,85 kilo zonder en 1,2kg met toetsenbord. De 2-in-1 is inmiddels in de Pricewatch verschenen, voor prijzen die beginnen bij iets meer dan 1200 euro voor de versie met Pentium-chip.