zondag 26 februari 2017

Huawei heeft zijn Watch 2-smartwatch aangekondigd. Het horloge draait op Android Wear 2.0 en heeft een 1,2"-oledscherm. Er verschijnt een model met alleen bluetooth en een 4g-variant. Naast een versie met sportief uiterlijk komt er een Classic-model.

Beide uitvoeringen van de Huawei Watch 2 zijn 12,6mm dik, 45mm breed en 48,9mm lang. Het 1,2"-oledscherm is iets kleiner dan het 1,4"-scherm van het eerste model, maar de resolutie is met 390x390 pixels gelijk. De horloges draaien op de Snapdragon Wear 2100-soc van Qualcomm en hebben 768MB ram aan boord. Er is 4GB opslagruimte, waarvan 2,3GB beschikbaar is.

Huawei maakt van de Watch 2 verschillende uitvoeringen: een variant met wifi en bluetooth, en een 4g-versie met ruimte voor een simkaart, zodat het horloge ook zonder een smartphone in de buurt kan werken. De Classic-uitvoering is niet met 4g-functionaliteit verkrijgbaar.

De accu van de horloges heeft een capaciteit van 420mAh en dat is volgens Huawei goed voor veertig uur gebruik. Volledig opladen duurt honderd minuten. Alle versies hebben dezelfde sensoren aan boord, waaronder een gps, gyroscoop, accelerometer, barometer en een hartslagmeter. Ook hebben alle modellen nfc aan boord.

De adviesprijs van het bluetooth-model bedraagt 329 euro. De 4g-uitvoering gaat 349 euro kosten. Vanaf de derde week van maart moeten de horloges verkrijgbaar zijn in Nederland.