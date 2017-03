Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 15:25, 15 reacties • Feedback

Google heeft de update met Android Wear 2.0 voor oudere horloges als de Huawei Watch en Moto 360 uit 2015 uitgesteld. De software heeft een bug. De update had eigenlijk vanaf medio februari beschikbaar moeten zijn voor de smartwatches.

Google bevestigt het uitstel tegenover Wareable, maar zegt niet wat de bug is die de release tegenhoudt. De update is al wel beschikbaar voor drie horloges, namelijk de Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 en Tag Heuer Connected. Die update kwam deze week uit.

De update zal onder meer uitkomen voor diverse modellen van de Asus Zenwatch, de eerste versie van de Huawei Watch en vermoedelijk ook de tweede Moto 360 en Moto 360 Sport uit 2015. Ook de Polar M600 van vorig jaar zou de update moeten krijgen.

Google presenteerde Android Wear 2.0, samen met de LG Watch Style en Watch Sport, de eerste smartwatches die draaien op het nieuwe platform.

Met de update krijgen de horloges onder meer de beschikking over watchfaces waar derden complicaties aan kunnen toevoegen. Dat was tot nu toe niet mogelijk. Ook het beantwoorden van berichten via krabbels en een klein toetsenbord wordt mogelijk met de update. Daarnaast is het mogelijk om op het horloge apps te installeren en ervoor te kiezen om apps die op de telefoon staan met een Wear-app juist niet weer te geven op de wearable.

Daarnaast is Google Assistant beschikbaar op horloges. Dat is nu alleen nog in Engels en Duits, maar de zoekgigant belooft de digitale assistent komende maanden in meer talen uit te brengen. Wear 2.0 is de eerste grote update aan het platform voor wearables sinds het verschijnen in de zomer van 2014.