Asus Zenwatch 2 en 3 krijgen in juli Android Wear 2.0-update

Asus zal de Android Wear 2.0-update voor de Zenwatch 3 vanaf volgende week aanbieden aan gebruikers. Klanten met een Zenwatch 2 krijgen de update ook in juli, hoewel sommige gebruikers moeten wachten tot augustus.

De laatste gebruikers van de Zenwatch 2 krijgen uiterlijk begin augustus de Android Wear 2.0-update, schrijft Warable. De Asus-horloges zijn twee van de laatste die de update zullen krijgen. Fabrikanten verspreidden de update sinds het begin van het voorjaar. De Huawei Watch kreeg hem bijvoorbeeld in mei, andere horloges hadden hem toen al.

Android Wear 2.0 is een grote update die Google begin februari aankondigde. Google voegde daarin onder meer Google Assistant toe aan horloges, terwijl apps voortaan in plaats van op de gekoppelde telefoon op het horloge zullen draaien. Om die reden is er ook een Play Store aanwezig op smartwatches met Android Wear 2.0.

Asus bracht de Zenwatch 2 in het najaar van 2015 uit, terwijl de Zenwatch 3 vorige herfst in de winkels kwam te liggen. De horloges hebben beide een rond oledscherm en een relatief lage prijs voor een klokje met Android Wear.