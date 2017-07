SP wil garantie van ministers dat data UWV niet in Amerikaanse handen kan vallen

Kamerleden van de Nederlandse politieke partij SP willen van drie ministers een garantie dat data van het UWV, die in datacenters van IBM staan, niet in Amerikaanse handen kunnen vallen. Amerikaanse wetgeving zou het vorderen van die data mogelijk maken.

Als de ministers daar geen garantie over kunnen geven, willen de Kamerleden in Kamervragen weten wat ze eraan gaan doen om te voorkomen dat data van Nederlandse burgers in handen van de Amerikaanse overheid komen. De Amerikaanse overheid kan die data vorderen, omdat ze op buitenlandse servers van IBM staan. De Kamerleden verwijzen in hun vragen naar een bericht dat Tweakers hierover dit voorjaar publiceerde.

In een antwoord op eerdere Kamervragen hierover zei minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken dat hij in elk geval niet de garantie kan geven dat overheden van andere landen data van Nederlandse burgers vorderen. "Het kabinet spant zich maximaal in om de Nederlandse bewoners te beschermen tegen het eventueel meekijken van buitenlandse diensten en/of mogendheden. Er kan echter niet uitgesloten worden dat er op dit moment buitenlandse diensten en/of mogendheden zijn die data verzamelen over Nederlandse inwoners. Indien er geconstateerd wordt dat dit wel het geval is neemt het kabinet maatregelen."

Google moest de data van de rechter afstaan, omdat een algoritme had besloten dat het beter was de data buiten de Verenigde Staten op te slaan. Dat is een verschil met als een Amerikaans bedrijf bewust data in een bepaald land opslaat. Daardoor is het onduidelijk of de Amerikaanse overheid UWV-data op een IBM-server zou mogen opeisen.