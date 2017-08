Nederlandse regering kan niet garanderen dat UWV-gegevens niet in VS belanden

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft in antwoord op Kamervragen van twee SP-kamerleden gezegd dat de regering niet kan garanderen dat persoonsgegevens van Nederlandse burgers via het UWV of een andere instantie in handen komen van de Amerikaanse overheid.

Plasterk zegt dat hij deze garantie niet kan geven omdat er een aantal juridische constructies zijn om persoonsgegevens aan andere overheden, zoals de Amerikaanse, te verstrekken. Zo noemt de minister de samenwerking op strafrechtelijk gebied, waarbij in het kader van opsporingsonderzoeken gegevens kunnen worden doorgegeven aan anderen landen. Een dergelijke situatie van het verstrekken van de gegevens kan ook bijvoorbeeld in het kader van belastingheffing.

De minister noemt verder niet de Amerikaanse Patriot Act of specifiek de Foreign Intelligence Surveillance Act, waarmee data van buitenlanders die in de VS is opgeslagen, kan worden opgevraagd. Hij zegt wel dat Nederland geen invloed heeft op wetgeving van buiten de EU die de Nederlandse of Europese privacyregelgeving zou kunnen doorkruisen; daardoor kan er volgens Plasterk geen sprake zijn van een volledige garantie.

In de brief erkent Plasterk dat als er gegevens op servers in het buitenland staan, er sprake is van een verhoogde kans van bemoeienis van buitenlandse overheden. Desalniettemin is de minister niet van plan om extra maatregelen te nemen om het opslaan van data op buitenlandse server onmogelijk te maken. Volgens Plasterk kunnen overheden die data willen afschermen tegen onbevoegde inzage, kiezen voor verschillende opties, zoals het afdwingen van een opslaglocatie of goede encryptie.

Uitkeringsinstantie UWV heeft volgens de minister maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die IBM verwerkt, voldoen aan de privacywetgeving. Volgens Plasterk moet IBM zich houden aan de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en heeft het UWV een beveiligingsovereenkomst met IBM gesloten.

Op dit moment loopt er een aanbestedingsproject om de datacenterdienstverlening bij het UWV opnieuw te verwerven. In de aanbesteding zijn volgens de minister uitgebreide en concrete eisen opgenomen over de beveiliging. Plasterk geeft in de brief aan dat het UWV wil dat de datacenterdiensten worden ondergebracht in de Europese Economische Ruimte. Mogelijk betekent dat dat de persoonsgegevens bij een nieuwe aanbesteding enkel nog mogen worden opgeslagen op servers die staan in EU-landen of Liechtenstein, Noorwegen of IJsland.

De vragen, afkomstig van SP-Kamerleden Hijink en Van Raak, gingen over het bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet overhandigen in de VS. Google moest de data van de rechter afstaan, omdat een algoritme had besloten dat het beter was de data buiten de Verenigde Staten op te slaan. Dat is een verschil met als een Amerikaans bedrijf bewust data in een bepaald land opslaat. Daardoor is het onduidelijk of de Amerikaanse overheid UWV-data op een IBM-server zou mogen opeisen.