Door Mark Hendrikman, zondag 23 april 2017 13:00, 30 reacties • Feedback

Submitter: racnor2

Google moet van een Amerikaanse rechter gebruikersinformatie aan de overheid overhandigen die opgeslagen staat op een server op een ander continent. De uitspraak is opvallend, want Microsoft heeft een soortgelijke zaak tegen de Amerikaanse overheid juist gewonnen.

Google wilde het gerechtelijke bevel om de gegevens van enkele verdachte personen af te geven laten aanpassen om een uitzondering te maken voor gegevens die niet in de VS opgeslagen waren, net als Microsoft dat eerder dit jaar met succes deed.

Volgens de rechter, die daar niet in mee gaat, is het verschil tussen de Microsoft-zaak en de Google-zaak dat het hier niet gaat om bewust in het buitenland opgeslagen data. De data van Microsoft was bewust in het buitenland opgeslagen omdat het ook ging om een gebruiker in het buitenland.

De Google-data waar het in deze zaak om gaat, is niet met een dergelijke reden in het buitenland opgeslagen. In plaats daarvan heeft Googles algoritme dit uit eigen beweging gedaan om de vraag naar opslagruimte, rekenkracht en bandbreedte uit te spreiden. De gebruikers in deze zijn vermoedelijk gewoon Amerikaans. De rechter acht het verzoek van de overheid een legitieme toepassing van de Stored Communications Act.

De Amerikaanse overheid diende een gerechtelijk bevel in bij Google op 30 juni 2016. De Staat wilde informatie hebben over verschillende Google-accounts: berichten, bijlages, metadata en locatiedata. Google werkte grotendeels mee aan dit bevel, met een uitzondering voor vier accounts waarvan verschillende data niet in de VS opgeslagen zijn.