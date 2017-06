Google: verouderde wetgeving hindert opvragen van data in strafonderzoeken

Googles vicepresident Kent Walker heeft in een toespraak een voorstel gedaan voor een verandering in de manier waarop landen gegevens bij elkaar kunnen opvragen in strafrechtonderzoeken. De huidige wetten zijn volgens Google achterhaald.

De toespraak werd gehouden bij een bijeenkomst bij de Heritage Foundation in Washington D.C. en is online te raadplegen. Walker zegt: "De wetten die gaan over het verzamelen van bewijs op het internet zijn afkomstig uit de tijd voor de informatierevolutie en hinderen nu de stroom van informatie naar opsporingsdiensten." Daarnaast zouden de wetten de privacy van personen aantasten. Volgens Google is er daarom een nieuwe aanpak nodig, waarvoor de zoekgigant zelf een voorstel doet.

Dat moet ervoor zorgen dat bewijs 'sneller en efficiënter verzameld kan worden'. Het bedrijf legt uit dat het huidige proces voor het opvragen van bewijs in de VS gebeurt aan de hand van zogenaamde mlat's, oftewel mutual legal assistance treaties. Dit proces neemt echter gemiddeld tien maanden in beslag, wat in veel onderzoeken te lang zou zijn. Daardoor zijn landen van mening dat hun eigen wetten ook in het buitenland van toepassing zijn, vindt Google. Dat brengt bedrijven in een spagaat, waardoor zij de wetten van het verzoekende land of de wetten van het land waar het hoofdkantoor is gevestigd overtreden.

Google doet verschillende voorstellen voor verandering. Zo moeten landen in staat zijn om direct een verzoek te doen en gebruikersgegevens bij Amerikaanse dienstverleners op te vragen in relatie tot ernstige misdrijven op hun eigen grondgebied en binnen hun eigen jurisdictie. Daarnaast moet er een alternatief komen voor de mlat's. Landen die dergelijke verzoeken mogen doen, moeten voldoen aan 'basisprincipes voor privacy, mensenrechten en een eerlijk proces'.

In april bepaalde een rechter dat Google gebruikersgegevens in een buitenlands datacenter moest overhandigen aan de VS. In eerdere zaak hoefde Microsoft in het buitenland opgeslagen gegevens niet af te staan. Volgens Reuters heeft de Amerikaanse overheid tot vrijdag middernacht de tijd om in die zaak beroep aan te tekenen bij het Hooggerechtshof. Of dit gebeurt, is onduidelijk.