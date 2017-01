Door Mark Hendrikman, woensdag 25 januari 2017 08:48, 24 reacties • Feedback

Microsoft hoeft nog steeds geen e-mails af te geven aan Amerikaanse autoriteiten als deze op servers staan opgeslagen buiten de VS, ook al is het bedrijf zelf wel Amerikaans. Dat blijkt uit het inmiddels tweede hoger beroep in de zaak, die sinds 2014 loopt.

Op dinsdag stemden de acht rechters die zich over de zaak bogen in gelijke getale voor en tegen het behouden van het vonnis van juli vorig jaar. De rechters die het niet eens waren met dat vonnis, stelden volgens Reuters dat de zaak naar het Amerikaanse Hooggerechtshof of het Congres zou moeten, omdat het vonnis 'geen enkel serieus, legitiem of substantieel privacybelang behartigt'. De openbaar aanklager onderzoekt momenteel zijn opties.

Aanvankelijk werd door het District Court in het nadeel van Microsoft uitgesproken, waarna het bedrijf naar het Court of Appeals stapte voor een hoger beroep. Die gaf het Redmondse bedrijf wel gelijk en die uitspraak blijft daarmee in ieder geval voorlopig staan: de waarborgen van de Stored Communications Act, of SCA, om de privacyrechten van burgers te beschermen zijn niet bedoeld om buiten de landgrenzen te gelden.

De zaak begon in 2014. De Amerikaanse Justitie wil bepaalde e-mails van Europese klanten van Microsoft zien in verband met een drugszaak. Die berichten staan op een server in Ierland. Microsoft verzette zich tegen het bevel en kreeg daarbij ook steun van grote techbedrijven als Apple, Amazon, HP en eBay.