zondag 23 april 2017

Kickstartertitel Friday the 13th: The Game komt op 26 mei uit voor Xbox One, PlayStation 4 en Windows. Het spel is gebaseerd op de gelijknamige horrorfilm uit 1980 met de bekende antagonist Jason Voorhees, de man met het hockeymasker.

Ontwikkelaar Gun Media maakt de releasedatum bekend in een trailer. Vorig jaar nog werd de release van het spel uitgesteld vanwege de toevoeging van extra functionaliteiten. Zo werd besloten dat er naast de 1-vs-7-multiplayermodus ook een singleplayergedeelte komt met missies die overeenkomen met scènes uit de films. Dit onderdeel van de game wordt echter pas in de zomer van dit jaar opgeleverd. Daarnaast zullen multiplayerpotjes ook met bots te spelen zijn.

Het spel wordt een asymmetrische titel met een focus op de multiplayer. Een enkele speler neemt de rol van Jason Voorhees op zich en heeft als taak de zeven andere spelers te vermoorden. Aan de zeven anderen is het de taak om te ontsnappen uit het gebied. In de nieuwe trailer zijn ook rpg-elementen als perks te zien. Eind 2015 zette Gun Media een crowdfundingcampagne op om het maken van het spel te bekostigen. De studio had 700.000 dollar nodig en wist ruim 823.000 dollar op te halen.

Sean Cunningham, de licentiehouder en regisseur van de originele horrorklassieker uit 1980, heeft zijn zegen gegeven aan de ontwikkeling. De gamemuziek wordt gemaakt door Harry Manfredini, die verantwoordelijk was voor de soundtrack van de film. Acteur Kane Hodder, die in de film Jason X uit 2001 de rol van moordenaar Jason Voorhees op zich nam, verzorgt de animaties in de game via motion capturing.

Volgens VentureBeat gaat de game 40 dollar kosten, dus naar alle waarschijnlijkheid betalen geïnteresseerde gamers in de Benelux straks 40 euro voor het spel.