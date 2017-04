Door Olaf van Miltenburg, maandag 24 april 2017 07:40, 11 reacties • Feedback

Sterrenkundige Chriet Titulaer is afgelopen weekend op 73-jarige leeftijd overleden. De wetenschapper en presentator was van groot belang voor de popularisering van wetenschap in de jaren zeventig en tachtig wat betreft ruimtevaart, ict en sterrenkunde.

Familieleden hebben het overlijden van Chriet Titulaer afgelopen weekend bevestigd tegen De Limburger. De in Hout-Blerick geboren tv-persoonlijkheid kampte al jaren met gezondheidsklachten, waaronder diabetes. Titulaer trad al sinds eind jaren negentig niet meer in de openbaarheid en de laatste jaren bracht hij door in een privé-verzorgingshuis in Driebergen.

Titulaer kreeg bekendheid als ruimtevaartdeskundige op tv, onder meer via zijn verslagen van de eerste maanlanding in 1969 en de lancering van de Spaceshuttle Columbia in 1981. In de jaren tachtig presenteerde en produceerde hij diverse cursussen voor tv op gebied van populair-wetenschappelijke onderwerpen, maar het meeste succes had hij met zijn programma TROS Wondere Wereld, dat van 1983 tot en met 1989 werd uitgezonden.

In dit programma kwamen nieuwe technieken, wetenschappelijke ontwikkelingen en gadgets aan bod op gebied van ruimtevaart, communicatie, ict en beeld en geluid. Maar ook buiten tv speelde Titulaer een grote rol bij het toegankelijk maken van wetenschappelijke onderwerpen. Zo was hij medeoprichter van projecten als het Huis van de Toekomst, Kantoor van de Toekomst en Ziekenhuis van de Toekomst en organiseerde hij in 1986 de ruimtevaartmanifestatie Space '86 in de Jaarbeurs in Utrecht.

