Sterrenkundige Kees de Jager is op honderdjarige leeftijd overleden

Sterrenkundige Cornelis 'Kees' de Jager, oprichter van het Laboratorium voor Ruimteonderzoek en bedenker van het Nederlandse woord oerknal, is overleden. De Jager overleed in zijn geboorteplaats Den Burg op Texel op honderdjarige leeftijd.

Kees de Jager was astronoom en onder meer oprichter van het Laboratorium voor Ruimteonderzoek, dat later het SRON Netherlands Institute for Space Research werd. De sterrenkundige promoveerde in 1952 op onderzoek naar de waterstoflijnen in het zonnespectrum. Daarna deed hij jarenlang onderzoek naar zonnevlammen en sterrenvlammen.

In 1961 richtte De Jager het toenmalige Laboratorium voor Ruimteonderzoek op. De opvolger van het laboratorium, SRON, stuurde onder meer de eerste Nederlandse satelliet de ruimte in. De Jager was van 1964 tot 1977 directeur van de Utrechtse sterrenwacht Sonnenborgh, waar hij tijdens de oorlog samen met een medestudent ondergedoken gezeten heeft, omdat hij weigerde een loyaliteitsverklaring te tekenen van de Duitsers.

Onderzoeker en directeur

Vanaf 1980 deed De Jager onderzoek naar superreuzen, tot hij in 1986 met emeritaat ging. Zijn voornaamste onderzoek was gericht op het voorspellen van zonnevariatie om de impact van de zon te voorspellen op het klimaat op aarde. Hij ontdekte het poloïdale magnetisch veld van de zon, dat diens twee polen verbindt.

Tot 2003 woonde hij bovendien op de sterrenwacht, toen verhuisde hij naar zijn geboorteplaats Den Burg op Texel. Hij was naast directeur van de sterrenwacht en het Laboratorium voor Ruimteonderzoek onder meer ook oprichter van het Astrofysisch Instituut van de Vrije Universiteit Brussel, secretaris-generaal van de Internationale Astronomische Unie en oprichter van de tijdschriften Space Science Reviews en Solar Physics.

In zijn vrije tijd bestreed hij fanatiek pseudowetenschap, in het bijzonder numerologie. De Jager werd 29 april dit jaar honderd jaar oud. Hij was al enige tijd ziek. In 2011 maakte het SRON een videoportret van De Jager.