Tesla gaat met boordcamera monitoren of bestuurders opletten tijdens het rijden

Tesla heeft een nieuw bestuurdersmonitorsysteem geïntroduceerd waarbij het met behulp van de naar binnen gerichte dashboardcamera in de gaten kan houden of bestuurders op het verkeer letten als ze Autopilot of Full Self-Driving aan hebben staan.

De nieuwe feature zit in een software-update voor Tesla. In de releasenotes is te lezen dat de camera in de achteruitkijkspiegel kan zien of een bestuurder oplet als Autopilot aanstaat. De data verlaat volgens Tesla de auto niet en cameradata zou niet standaard gedeeld worden. Dit kan wel aangezet worden in de auto.

Lange tijd wilde Tesla er niet aan om de naar binnen gerichte dashboardcamera in de achteruitkijkspiegel in te zetten om bestuurders in de gaten te houden, schrijft Electrek. In plaats daarvan stelde Elon Musk dat de camera bedoeld was om vandalisme tegen te gaan wanneer ze in een zelfrijdende Tesla-taxi zouden zitten in de toekomst. Vorig jaar werd de camera voor het eerst toch aangezet in een software-update. Gebruikers werd gevraagd de camera vrijwillig aan te zetten voor het ontwikkelen van veiligheidsfunctionaliteit.

Bestuurders die Autopilot aan hebben staan, moeten overigens voorlopig nog steeds hun handen aan het stuur houden en op elk moment kunnen ingrijpen. De update komt enkele dagen nadat Tesla in de VS aankondigde dat Tesla's vanaf mei zonder radar geleverd zouden worden. Autopilot, Full-Self Driving en 'bepaalde veiligheidsfuncties' zouden voortaan alleen nog maar camerabeelden gebruiken, het zogenaamde Tesla Vision.