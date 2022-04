"VS doet onderzoek naar dertig crashes met zelfrijdende Tesla's"

De Amerikaanse autoriteit voor verkeersveiligheid heeft dertig onderzoeken geopend naar ongelukken met Tesla's waarbij mogelijk de autopilotfunctie was ingeschakeld. In totaal zijn er tien mensen bij de ongelukken om het leven gekomen.

The National Highway Traffic Safety Administration, ook wel NHTSA, heeft de lijst met onderzoeken gedeeld met Reuters. Het gaat om dertig ongelukken die sinds 2016 plaatsvonden en waarbij wordt vermoed dat de autopilot was ingeschakeld. Tesla wilde tegenover Reuters niet reageren op de onderzoeken die lopen naar de crashes.

Het is de eerste keer dat de NHTSA bekendmaakt hoeveel onderzoeken er naar dit soort incidenten met Tesla-auto's lopen in de VS. Sommige onderzoeken zijn inmiddels ook al afgerond. In drie van de dertig gevallen was de autopilotfunctie in elk geval niet de oorzaak van het ongeluk volgens de autoriteit.

De autopilot neemt een aantal taken over van de bestuurder wanneer deze wordt ingeschakeld. De bestuurder moet een hand aan het stuur houden, maar de National Transportation Safety Board is kritisch. Bestuurders mogen de handen te lang van het stuur halen volgens de organisatie.

Op de lijst in handen van Reuters stonden ook vier onderzoeken naar andere auto's dan Tesla's. Het zou gaan om auto's van de merken Cadillac, Lexus, Navya en Volvo. Bij ongelukken met deze auto's was rijassistentie mogelijk ook ingeschakeld.