Amerikaanse transportinspectie doet onderzoek naar Tesla vanwege headunit-games

De Amerikaanse transportinspectie opent een onderzoek naar Tesla vanwege de feature om games te spelen op het display in de auto. Dat zou kunnen leiden tot afgeleide chauffeurs en mogelijke ongelukken. De NHTSA wil een voorlopig onderzoek naar de veiligheidsaspecten.

Het gaat voorlopig om een preliminary evaluation, wat eventueel kan leiden tot een officieel onderzoek, schrijft de National Highway Traffic Safety Administration. De instantie gaat onderzoek doen naar Tesla-modellen 3, S, X en Y die tussen 2017 en nu op de markt zijn gebracht in de Verenigde Staten. Op die auto's is het sinds vorig jaar mogelijk om games te spelen op het dashboarddisplay. Dat is ook mogelijk als de auto rijdt. Eerder was het alleen mogelijk die games te spelen als het voertuig in de parkeerstand stond.

De NHTSA wil weten of dat zogenaamde Passenger Play veilig is. Het kan mogelijk 'de chauffeur afleiden en het risico op een ongeluk vergroten'. Het onderzoek moet kijken naar hoe groot dat effect is op de chauffeur.

De NHTSA stelde in 2013 richtlijnen op die autofabrikanten voorschreven dat nieuwe features de chauffeur niet mochten afleiden. Het preliminaire onderzoek moet kijken of Tesla aan die richtlijn voldoet. Wat de eventuele gevolgen zijn als dat niet zo is, schrijft de instantie niet. Mogelijk kan het Tesla dwingen de feature aan te passen of te verwijderen. De NHTSA is al langer bezig met een onderzoek naar Tesla, dat specifiek kijkt naar de werking van de Autopilot-software.