Hacker George Hotz introduceert dongel voor vergaren autodata

George Hotz brengt een universele interface voor auto's uit voor 88 dollar. Met de dongel kunnen technici inzicht krijgen in autodata. Tegelijk met de hardware publiceert de hacker software voor het interpreteren van de data en het kunnen communiceren met de auto.

De dongel draagt de naam Panda en sluit op de obdII-poort van auto's aan. Deze on-board diagnostics-interface zit op alle auto's van na 1996. De Panda ondersteunt de can-, lin- en gmlan-protocollen voor autonetwerken. De interface beschikt over wifi en usb en kan daarnaast smartphones laden.

Het is de eerste hardware die George Hotz, bekend onder zijn hackeralias geohot, uitbrengt na het schrappen van de Comma One-kit om auto's autonoom rijdend te maken. Dat gebeurde eind vorig jaar na kritiek en eisen van de verkeersveiligheidscommissie Nhtsa .

Hotz schrijft dat hij bij aanvang van zijn plannen voor een zelfbouwkit voor autonome auto's tegen het probleem aanliep dat het verkrijgen van autodata duur, omslachtig en nodeloos complex was, terwijl de hoeveelheid verkregen informatie ook nog eens beperkt was. Daarop bouwde hij zijn eigen interface, die uiteindelijk tot de Panda leidde.

De dongel is compatibel met enkele apps van Comma.ai, zoals het project van Hotz heet. Zo is er de dashcam-app chffr, die beelden van dashcams en data van alle sensoren kan analyseren. Met pandacan kan via usb of wifi de can- en lin-bus benaderd worden met zowel lees- als schrijftoegang. De driving agent openpilot biedt de mogelijkheid om met de auto te communiceren en het stuur, gas en remmen te bedienen. Daarnaast is er de can-anaysetool cabana. Deze tool interpreteert de gegevens van de sensoren en signalen in autonetwerken. Volgens Hotz zijn er maar weinig tools die dit goed doen. Hij noemt alleen CANalyzer, waar een prijskaartje van tienduizend dollar aan hangt.

Comma.ai geeft Panda's weg aan ontwikkelaars die een actieve bijdrage aan het project leveren. In de losse verkoop kost de dongel 88 dollar. Over een maand begint de levering. Hotz richt zich met de Panda op mede-hackers en andere technici.