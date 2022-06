VS onderzoekt Tesla Autopilot naar aanleiding van crashes met hulpdiensten

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration heeft een onderzoek ingesteld naar de werking van Tesla's Autopilot-software. De instantie doet dat vanwege meerdere crashes van Tesla-auto's met stilstaande voertuigen van hulpdiensten.

Het onderzoek van de NHTSA richt zich op de Tesla Model Y, X en S, die tussen 2014 en 2021 op de markt kwamen. Volgens de instantie gaat het om in totaal zo'n 765.000 auto's. Het onderzoek richt zich op het vaststellen welke technologie en methodes Tesla gebruikt om bestuurders te dwingen om op de omgeving te letten terwijl rijhulp is ingeschakeld.

Ook gaat de instantie onderzoeken hoe de objectdetectie precies werkt en hoe de auto's daarop reageren. Het is voor het eerst dat er een onderzoek komt naar de algemene werking van Autopilot. Eerder werd er wel onderzoek gedaan naar specifieke gevallen.

Het onderzoek wordt in gang gezet omdat er sinds januari 2018 bij de autoriteit elf incidenten zijn gemeld waarbij een Tesla met gebruik van Autopilot-functies als Traffic-Aware Cruise Control in een botsing verwikkeld was met een stilstaand voertuig van hulpdiensten. Volgens de NHTSA vonden die ongelukken veelal plaats in het donker en gebruikten de hulpdiensten indicaties zoals zwaailichten, oplichtende waarschuwingsborden en verkeerspionnen.

Als bestuurders rijhulp hebben ingeschakeld, zijn ze volgens de wet zelf verantwoordelijk voor het spotten van gevaar op de weg en het daarop anticiperen. Het herkennen van stilstaande voertuigen is volgens experts een veelvoorkomend probleem van rijhulpsystemen in auto's. Wired schreef daar in 2018 over. Veel stilstaande objecten worden genegeerd, omdat de systemen anders zouden reageren op allerlei statische objecten langs de weg.