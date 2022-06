Apple-website hint op komst Apple Watch met 4G-ondersteuning naar Nederland

Er is recent een Nederlandse supportpagina voor Apple Watch-modellen met 4G verschenen op de website van Apple. De techgigant biedt al langer Apple Watch 4G-smartwatches, maar verkoopt deze momenteel nog niet in Nederland.

De Nederlandse supportpagina legt aan gebruikers uit hoe ze een mobiele verbinding kunnen instellen op hun Apple Watch, inclusief Nederlandstalige screenshots waarop dit wordt gedaan. De pagina lijkt recentelijk gepubliceerd te zijn, merkte iPhoned als eerste op. Voorheen verwees het supportartikel over Apple Watches met 4G naar de Amerikaanse website van het techbedrijf. De supportpagina verwijst ook naar een aparte Nederlandse webpagina voor een Apple Watch met 4G, die momenteel nog niet online staat.

Het lijkt er hiermee op dat Apple, naast zijn smartwatches met wifi, ook modellen met LTE-ondersteuning gaat aanbieden in Nederland. Het bedrijf verkoopt al Apple Watch 4G-modellen in andere landen, waaronder België, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Met een Apple Watch 4G-model kunnen gebruikers onder andere gebeld worden, berichten beantwoorden, meldingen ontvangen en gebruikmaken van andere mobiele diensten op hun Apple Watch, zonder dat deze aan een iPhone gekoppeld dient te zijn. Daarvoor kunnen eigenaren gebruikmaken van hun reguliere telefoonabonnement, via eSIM. Wellicht dat een provider hiervoor extra maandelijkse kosten in rekening brengt. In bijvoorbeeld de VS gebeurt dit wel, maar hierover zijn nog geen concrete details bekend voor de Nederlandse markt.

Verschillende Nederlandse telecomproviders bieden tegenwoordig eSIM aan, maar ondersteunen vooralsnog geen Apple Watches. Mogelijk komt hier dan ook binnenkort verandering in, gelet op de supportpagina van Apple. Naar verwachting introduceert het bedrijf volgende maand nieuwe Apple Watch Series 7-horloges, samen met nieuwe iPhone-modellen. Wellicht maakt het bedrijf dan ook bekend dat het Apple Watch 4G-varianten naar Nederland brengt.

Screenshots van de Nederlandstalige Apple Watch 4G-supportpagina. Afbeeldingen via Apple