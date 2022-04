Apple presenteert Watch SE voor 299 euro

Apple heeft de Watch SE gepresenteerd, een goedkopere versie van zijn slimme horloge. Het klokje mist enkele functies van de duurdere modellen, maar is goedkoper dan het nieuwe model Apple Watch Series 6.

De Apple Watch SE moet het doen zonder diverse van de functies van de Series 5 en 6, zoals een always-on-scherm, ecg-functie en wifi via 802.11ac op 5GHz. Het horloge draait op de S5-soc uit de Apple Watch Series 5 van vorig jaar. Tot nu toe hield Apple een ouder model in de verkoop om de prijs lager te houden, maar de Watch SE is de eerste keer dat de fabrikant een goedkoper model in het assortiment opneemt.

Apple brengt de Watch SE vrijdag uit voor 299 euro voor de variant zonder 4g, terwijl de versie met mobiele internetverbinding te koop is vanaf 349 euro, zo laat Apple weten. De Watch Series 3 blijft in het assortiment voor 219 euro.

Apple Watch Series 6

De nieuwe Watch Series 6 krijgt een bloedzuurstofmeter met optische sensors aan de achterkant van het horloge. Die meet de bloedzuurstof zowel actief als inactief en slaat die op in de nieuwe app die daarvoor bedoeld is.

De S6-soc in de Watch Series 6 is volgens Apple een dualcore gebaseerd op de A13 Bionic-soc en is volgens de fabrikant 20 procent sneller dan de S5-soc. Bovendien komt de U1-ultrawidebandchip in de Series 6. Het oledscherm kan feller in stand-by om beter te kunnen aflezen buiten. De Series 6 komt vrijdag uit in de Benelux voor 429 euro, terwijl de versie met dataverbinding 529 euro gaat kosten.

Alle horloges met watchOS 7 krijgen bovendien de mogelijkheid om de maximale zuurstofopname te meten en op te slaan. Daarnaast komt er een functie in om van een Apple Watch een gps-kinderhorloge te maken met een eigen account, maar een telefoon is niet nodig voor Family Setup. Die functie is vooralsnog niet beschikbaar in de Benelux. Alle nieuwe Watch-modellen krijgen geen adapter in de doos.