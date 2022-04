Huami kondigt Amazfit-smartwatches met bloedzuurstofmeter aan

Huami heeft twee nieuwe smartwatches aangekondigd. De Amazfit GTR 2 en GTS 2 hebben beide een bloedzuurstofmeter. De horloges zijn vanaf 23 september beschikbaar via verschillende Chinese webshops en krijgen een vanafprijs van omgerekend 126 euro.

De Amazfit GTR 2 heeft een rond amoledscherm met een schermdiagonaal van 1,39". Het scherm heeft een resolutie van 454x454 pixels en een maximale helderheid van 450cd/m². Huami komt met twee varianten van de smartwatches: het Sports-model krijgt een behuizing van aluminium en een siliconen band, terwijl de duurdere Classic-variant van roestvrij staal is gemaakt en een lederen band krijgt.

De GTR 2 krijgt onder andere een bloedzuurstofmeter en een sensor die volgens Huami 24-uurshartslagmetingen afneemt. Het horloge krijgt ook een slaapmodus. De GTR 2 meet ook bloedzuurstofdata tijdens het slapen om de kwaliteit van het ademen te berekenen, zo schrijft Android Authority. Huami claimt dat de bloedzuurstofmeter 96 procent accuraat is. De smartwatch ondersteunt vooralsnog twaalf sportmodi, waaronder fietsen, rennen en skiën. In de toekomst zal Huami ondersteuning voor meer sporten toevoegen aan de smartwatch.

De Amazfit GTR 2 Classic (links) en GTR 2 Sports

Het horloge heeft afmetingen van 46,4x46,4x10,7mm. De Sports-variant weegt 31,5 gram zonder bandje, terwijl het Classic-model 39 gram weegt. Vooralsnog lijkt de GTR 2 niet in verschillende maten beschikbaar te komen. De originele GTR-smartwatch kwam beschikbaar in twee maten.

Volgens Huami gaat de 471mAh-accu in de GTR2 tot veertien dagen mee tijdens dagelijks gebruik. In een 'basismodus' kan de smartwatch tot 38 dagen meegaan, claimt de fabrikant. Het horloge krijgt 4GB aan opslag, NFC, bluetooth 5.0, GPS en Glonass , en is waterbestendig tot vijftig meter. De GTR 2 kan verbinding maken met draadloze oordoppen en kan zonder telefoon muziek afspelen. De Sports-variant kost 999 yuan, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 126 euro. De Classic-variant kost omgerekend 138 euro. Het is niet duidelijk of en wanneer het horloge wereldwijd beschikbaar komt.

De Amazfit GTS2 toont grote gelijkenissen met de GTR 2, hoewel eerstgenoemde een rechthoekig amoledscherm heeft. Dit scherm heeft een beelddiagonaal van 1,65" en een resolutie van 348x442 pixels. Ook is de accu kleiner, met een capaciteit van 246mAh. Het horloge gaat bij normaal gebruik volgens Huami zeven dagen mee en in een basismodus wordt dit opgerekt naar twintig dagen. Het horloge is 42,8mm hoog, 35,6mm breed, 9,7mm dik en weegt 24,7 gram zonder siliconen bandje.

Verder beschikt de GTS 2 over dezelfde functies als de GTR 2. Zo heeft het horloge ook een bloedzuurstofmeter en verschillende sportmodi. De slaapmodus en 24-uurshartslagmetingen worden ook ondersteund en de waterbestendigheid blijft eveneens hetzelfde. De GTS 2 krijgt een adviesprijs van omgerekend 126 euro.