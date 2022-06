Amazfit brengt T-Rex 2-smartwatch uit voor 229 euro

Amazfit brengt zijn T-Rex 2-smartwatch uit in Nederland en België voor een adviesprijs van 229 euro. De fabrikant richt zich met het horloge op buitensporters. De T-Rex 2 heeft een 1,39"-amoledschermpje met een resolutie van 454x454 pixels.

Volgens Amazfit is de T-Rex 2 robuust gebouwd en kan die vrieskou trotseren. Ook heeft het horloge een waterdichtheid van 10 ATM, wat geschikt is om ermee te zwemmen en snorkelen. De Amazfit T-Rex 2 weegt inclusief horlogebandje 66,5 gram, heeft afmetingen van 47,1x47,1x13,7mm en is voorzien van vier knoppen en een touchscreen.

Aan de binnenkant zit een 500mAh-accu die volgens Amazfit bij 'normaal gebruik' 24 dagen meegaat en 10 dagen bij zwaar gebruik. In de besparingsstand zou dat 45 dagen zijn. Bij continu gebruik van gps in de nauwkeurigste modus is het horloge na 26 uur leeg. Met de zuinigste gps-stand is dat na 58 uur.

Het horloge werkt in combinatie met Android- en iOS-smartphones, is voorzien van een BioTracker-sensor met zes fotodiodes om de hartslag en zuurstof in het bloed te meten. De smartwatch heeft tal van sportmodi, navigatiefuncties en functies om gezondheid en slaap te tracken.

De Amazfit T-Rex 2 is een verbetering ten opzichte van de T-Rex uit 2020 en de T-Rex Pro uit 2021. Die modellen hebben beide een 1,3"-oledscherm met een resolutie van 360x360 pixels. Het nieuwe model is wel duurder dan de voorgangers.