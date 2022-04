One-bundel van Apple-diensten kost 15 euro per maand

Apple heeft zijn One-bundel van diensten aangekondigd. Er zijn drie abonnementen, waarvan de duurste twee met maximaal zes gezinsleden gedeeld kunnen worden. De bundel komt dit najaar uit, zo laat de fabrikant weten.

In de goedkoopste variant, Individual, zitten de Apple-diensten Music, TV+, Arcade en 50GB aan iCloud-opslag, terwijl de familie-optie vijf euro duurder is en 200GB aan iCloud-opslag oplevert. Het Premier-abonnement bevat ook News+ en het nieuwe Fitness+, maar is niet in de Benelux verkrijgbaar.

De duurste versie is verkrijgbaar in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat zijn de regio's waar News+ beschikbaar is. Het nieuwe Fitness+-abonnement, met daarin work-outvideo's die te volgen zijn via iOS-apparaten en Apples smartwatch, wordt later dit jaar toegevoegd.

Update: Europrijzen en informatie over beschikbaarheid Premier-abonnement toegevoegd.