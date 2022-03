Apple maakt migreren foto's en video van iCloud naar Google Photos mogelijk

Apple heeft een functie live gezet om foto's en video's over te zetten van iCloud naar Google Foto's. Het lijkt erop dat het in de toekomst mogelijk wordt om ook andere data te migreren naar andere diensten.

De functie werkt maar één kant op, dus de foto's en video's kunnen vanaf iCloud naar Google Foto's, maar niet omgekeerd, blijkt uit de hulppagina erover. Het overzetten is geen snel proces: het kan tussen drie en zeven dagen duren, vermeldt Apple. De foto's en video's blijven in de iCloud-opslag staan na de migratie.

Voor het overzetten moeten gebruikers een verzoek indienen bij Apple via de Privacy-pagina van het Apple ID. Apple waarschuwt daarbij dat gebruikers bij Google de benodigde ruimte moeten hebben, maar kan dat niet checken. Als de ruimte op is, stopt het kopiëren van de bestanden.

De functie is live voor gebruikers in de hele Europese Unie en nog wat andere Europese landen. Daardoor lijkt het erop dat de functie voortkomt uit de Europese regelgeving rondom dataportabiliteit; gebruikers moeten hun data van de ene naar de andere dienst kunnen meenemen. Het is onbekend of de export-functie ook buiten Europa beschikbaar zal komen.