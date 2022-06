Apple maakt gebundeld Apple One-abonnement beschikbaar

Apple heeft zijn One-abonnementsdienst beschikbaar gemaakt. Daarmee kunnen gebruikers voor 14,95 euro een abonnement op iCloud, Arcade, Music en TV+ krijgen. Ook is er een abonnement voor meerdere gebruikers.

Apple kondigde de dienst aan medio september van dit jaar, maar gaf daarbij alleen als releasedatum 'dit najaar'. Daarover is dus nu duidelijkheid. Het instapabonnement, Individual, biedt 50GB iCloud-opslag en het Family-abonnement biedt 200GB, verdeeld onder maximaal zes gebruikers. De meerprijs van het Family-abonnement is 5 euro, waardoor het uitkomt op 19,95 euro.

Er is nog een derde Apple One-abonnement, maar die is niet beschikbaar in Europa op dit moment. Dit pakket, genaamd Premier, kost 29,95 dollar, biedt 2TB iCloud-ruimte en bevat ook Apple News+ en Fitness+. Die twee zijn ook nog niet in Europa vrijgegeven.

Wie al abonnementen heeft op de individuele diensten van Apple, hoeft niets extra's te doen om te zorgen dat ze niet te veel betalen. Volgens een faq op iCulture worden bestaande pakketten waar mogelijk gecombineerd met elkaar en overbodige abonnementen worden automatisch stopgezet.